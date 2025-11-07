Mois du film documentaire à Cahors Cahors

Mois du film documentaire à Cahors

Place Claude Rousseau Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 18:30:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Les médiathèques et bibliothèques du Grand Cahors participent à la 24ème édition du Mois du film documentaire, événement national et international. Comme chaque année, elles vous proposent des projections de films,des rendez-vous conviviaux autour des thématiques choisies et des rencontres animées par des spécialistes du sujet.

Le thème Métamorphoses résonne comme une invitation à explorer les multiples formes de transformations qui traversent et façonnent nos vies et nos sociétés. Qu’il s’agisse d’évolutions intimes, de mutations collectives ou de bouleversements historiques et environnementaux, chaque récit nous confronte à l’idée que rien n’est figé. Les 20 films ont pour point commun de nous proposer des regards singuliers pour éclairer notre réalité contemporaine. Création récente, formats longs ou courts, films français ou étrangers, de cinéma ou autoproduits …, la créativité des cinéastes ouvre notre horizon de spectateur pour mieux comprendre le monde. De nombreuses séances sont suivies d’échanges à Cahors, Espère, Fontanes, Labastide-Marnhac, Mercuès, Pradines, Trespoux-Rassiels, Cabrerets, Douelle,Le Montat, Lherm et Saint-Médard. .

Place Claude Rousseau Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 62 62 contact@mjc-cahors.fr

English :

The media libraries of Greater Cahors are taking part in the 24th edition of Documentary Film Month, a national and international event

German :

Die Mediatheken und Bibliotheken des Grand Cahors nehmen an der 24. Ausgabe des Dokumentarfilmmonats teil, einer nationalen und internationalen Veranstaltung

Italiano :

Le mediateche della Grande Cahors partecipano alla 24ª edizione del Mese del Cinema Documentario, un evento nazionale e internazionale

Espanol :

Las mediatecas del Gran Cahors participan en la 24ª edición del Mes del Cine Documental, un acontecimiento nacional e internacional

