Mois du film documentaire à Chagny Bibliothèque municipale Chagny

Bibliothèque municipale 18 Rue de la Boutière Chagny

28 novembre 2025 19:00

Mois du film documentaire

vendredi 28 novembre | 19 h

| Avec CinéMarey |

Qu’est-ce qu’on va penser de nous ?

En partenariat avec CinéMarey, la bibliothèque participe au Mois du film documentaire , rendez-vous national autour du cinéma documentaire.

Lucile Coda est issue d’une famille modeste d’un petit village près de Besançon. Son père est balayeur nouvellement retraité et sa mère est secrétaire. Lucile insiste pourtant pour faire des études très couteuses dans une école de commerce. Une fois son diplôme acquis, elle pose un regard critique et rétrospectif sur son passé et ses origines sociales. Elle décide alors de filmer ses parents.

Projection en présence de la réalisatrice Lucile Coda*.

| * sous réserve de modification | .

Bibliothèque municipale 18 Rue de la Boutière Chagny 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 87 34 77

