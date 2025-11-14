Mois du film documentaire Médiathèque Terraqué Carnac

Mois du film documentaire

Médiathèque Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac Morbihan

Début : 2025-11-14 18:30:00

2025-11-14

À 18h30 La médiathèque vous présente Sauve qui peut réalisé par ALEXE POUKINE

À l’hôpital, soignants et soignantes interrogent leur pratique lors d’ateliers de simulation avec des comédiens. Pour annoncer un cancer ou accompagner ses proches, l’empathie avec le patient se travaille. Mais l’idéal relationnel prôné en formation est-il applicable dans un système hospitalier de plus en plus à bout de force ? Peu à peu, la simulation devient un exutoire aux malaises qui rongent l’institution…

En novembre, le Mois du doc est un rendez-vous incontournable pour découvrir des films et échanger ses idées sur le monde !

La 26e édition aura pour thème Métamorphoses une exploration des changements. Sujets politiques, questions sociales, écologie, arts, portraits intimes…des centaines de projections de films documentaires partout en France et dans le monde !

Projection suivie d’un échange avec un membre de l’équipe du film. Inscription conseillée .

