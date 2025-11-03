Mois du film documentaire Ceci est mon corps Pradines

Salle communale Pradines Corrèze

Début : 2025-11-03

fin : 2025-11-03

2025-11-03

Quand je porte plainte contre l’ancien prêtre Olivier de Scitivaux, compulsivement, je prends la caméra. J’ai tout oublié de mon enfance, et mes parents sont empêtrés dans le déni. Je ne m’attendais pas à une procédure si longue. Surtout, je ne pensais pas me demander un jour qu’est-il arrivé à mon corps ? Et qui savait ? Dans un geste cinématographique à la première personne, à la fois intime et politique, Ceci est mon corps ausculte les micro-histoires qui font la culture du viol, la mémoire comme tiroir insondable.

En présence du réalisateur Jérôme Clément-Wilz.

Proposé par la Médiathèque intercommunale Vézère Monédières Millesources et la Bibliothèque de Treignac. .

Salle communale Pradines 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 67 01 00 mediatheque@ccv2m.fr

