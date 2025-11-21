MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE CINÉMAM DOC ÉLOGE DU DOUTE Béziers

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE CINÉMAM DOC ÉLOGE DU DOUTE

Éloge du doute plonge dans la vie secrète du musée Fabre, montrant comment les œuvres vieillissent et se restaurent, à travers le regard et les gestes de Marie Poitevin..

Si beaucoup ont visité un musée, peu l’ont vraiment vécu. Les œuvres ne sont pas des reliques immuables elles réagissent, changent et vieillissent selon leur environnement. Ce documentaire propose une immersion dans la vie secrète du musée Fabre à Montpellier, dévoilant les enjeux liés à la restauration des œuvres. Marie Poitevin nous fait découvrir son regard et ses gestes au plus près des pièces d’art.

Projection du documentaire de Marie Poitevin, 2018. .

In Praise of Doubt plunges into the secret life of the Fabre museum, showing how works of art age and are restored, through the eyes and actions of Marie Poitevin…

Lob des Zweifels taucht in das geheime Leben des Fabre-Museums ein und zeigt, wie die ?uvres altern und restauriert werden, durch die Augen und Gesten von Marie Poitevin…

Elogio del dubbio si addentra nella vita segreta del Musée Fabre, mostrando come le opere d’arte invecchiano e vengono restaurate, attraverso gli occhi e le azioni di Marie Poitevin…

Elogio de la duda se adentra en la vida secreta del Museo Fabre, mostrando cómo envejecen y se restauran las obras de arte, a través de los ojos y las acciones de Marie Poitevin…

