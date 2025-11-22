MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE CINÉMAM DOC RENCONTRE L’ADIEU AUX FLORALIES Béziers

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE CINÉMAM DOC RENCONTRE L’ADIEU AUX FLORALIES

L’Adieu aux Floralies de Sylvain Luini explore la résidence brutaliste de Ramonville, aujourd’hui citée fantôme, à travers une dernière déambulation et une rencontre avec le réalisateur.

La résidence des Floralies à Ramonville, construite en 1972 avec ses 317 cubes de 5 x 7 mètres, est un exemple de l’architecture brutaliste des années 60. Quarante ans plus tard, ce quartier de 276 logements, autrefois symbole de modernité, est devenu une cité fantôme promise à la destruction. L’Adieu aux Floralies propose une dernière déambulation dans cette résidence, à la recherche d’une utopie perdue.

Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur, Sylvain Luini.

Une mini-exposition en lien avec le film est présentée dans le hall de l’Auditorium, avec des photographies issues de l’exposition Soleil Devèze de la Maison du projet Georges Bousquet, réalisée par l’association Surveyor One. .

English :

sylvain Luini?s L?Adieu aux Floralies explores Ramonville?s Brutalist residence, now a ghost town, through a final stroll and a meeting with the director.

German :

L’Adieu aux Floralies von Sylvain Luini erkundet die brutalistische Residenz in Ramonville, die heute eine Geisterstadt ist, durch einen letzten Spaziergang und ein Treffen mit dem Regisseur.

Italiano :

l’opera di Sylvain Luini L’Adieu aux Floralies esplora la residenza brutalista di Ramonville, oggi città fantasma, attraverso un’ultima passeggiata e un incontro con il regista.

Espanol :

l’Adieu aux Floralies , de Sylvain Luini, explora la residencia brutalista de Ramonville, hoy convertida en una ciudad fantasma, a través de un último paseo y un encuentro con el director.

