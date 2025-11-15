MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE CINÉMAM DOC RENCONTRE LE JAZZ LEUR EST TOMBÉ SUR LA TÊTE Béziers

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE CINÉMAM DOC RENCONTRE LE JAZZ LEUR EST TOMBÉ SUR LA TÊTE

À Marciac, village occitan, les habitants font vivre depuis 42 ans Jazz In Marciac, un festival de renommée mondiale. Présence du réalisateur Nicolas Devienne.

La MAM participe à la 26ᵉ édition du festival organisé par Images en bibliothèques . Cette année, le nouveau pôle artothèque met à l’honneur l’art sous toutes ses formes.

Pour l’occasion, découvrez le film documentaire de Nicolas Devienne et Anne-Laure Demancel.

Aux confins de l’Occitanie, le village de Marciac vit au rythme du jazz. Depuis plus de 40 ans, ses habitants font de Jazz in Marciac un festival mondialement reconnu, symbole de passion et de fierté gasconne.

En présence du réalisateur Nicolas Devienne.

Ados/adultes. .

1 Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

For 42 years, the inhabitants of the Occitan village of Marciac have kept the world-renowned Jazz In Marciac festival alive. Director Nicolas Devienne will be present.

German :

In dem okzitanischen Dorf Marciac halten die Einwohner seit 42 Jahren das weltberühmte Festival Jazz In Marciac am Leben. Anwesenheit des Regisseurs Nicolas Devienne.

Italiano :

Da 42 anni, gli abitanti del villaggio occitano di Marciac mantengono vivo il festival Jazz In Marciac, conosciuto in tutto il mondo. Sarà presente il direttore Nicolas Devienne.

Espanol :

Desde hace 42 años, los habitantes del pueblo occitano de Marciac mantienen vivo el mundialmente conocido festival Jazz In Marciac. El director Nicolas Devienne estará presente.

