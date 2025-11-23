MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE CINÉMAM DOC RENCONTRE LES MONDES D’HERVÉ DI ROSA Béziers

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE CINÉMAM DOC RENCONTRE LES MONDES D’HERVÉ DI ROSA

1 Place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Les mondes d’Hervé Di Rosa explore l’univers ludique et vibrant de l’artiste, son art modeste, ses voyages et rencontres, révélant fantasmes et obsessions.

Ce documentaire d’Alyssa Verbizh propose un voyage dans l’univers d’Hervé Di Rosa, artiste hors normes ludique et vibrant, il explore toutes les facettes de son travail, de l’invention de l’art modeste à son tour du monde riche de rencontres avec artisans et créateurs. L’œuvre révèle fantasmes et obsessions de l’artiste.

Projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice (sous réserve). .

1 Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

Les mondes d?Hervé Di Rosa explores the artist?s playful, vibrant universe, his modest art, his travels and encounters, revealing fantasies and obsessions.

German :

Die Welten des Hervé Di Rosa erforscht das spielerische und vibrierende Universum des Künstlers, seine bescheidene Kunst, seine Reisen und Begegnungen und enthüllt Fantasien und Obsessionen.

Italiano :

I mondi di Hervé Di Rosa esplora l’universo giocoso e vibrante dell’artista, la sua arte modesta, i suoi viaggi e i suoi incontri, rivelando le sue fantasie e ossessioni.

Espanol :

Los mundos de Hervé Di Rosa explora el universo lúdico y vibrante del artista, su arte modesto, sus viajes y encuentros, revelando sus fantasías y obsesiones.

