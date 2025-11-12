MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE CINÉMAM DOC RENCONTRE SPECTATEURS! Béziers

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE CINÉMAM DOC RENCONTRE SPECTATEURS!

1 Place du 14 Juillet Béziers Hérault

Arnaud Desplechin explore notre rapport au cinéma pourquoi allons-nous en salle, quelle magie s’y joue, et comment naît le regard du spectateur.

La MAM participe à la 26ᵉ édition du festival organisé par Images en bibliothèques . Cette année, le nouveau pôle artothèque met à l’honneur l’art sous toutes ses formes.

Pour l’occasion, découvrez le film documentaire d’Arnaud Desplechin de 2024 Spectateurs!

Qu’est-ce qu’aller au cinéma ? Pourquoi cette passion depuis plus d’un siècle ? Arnaud Desplechin rend hommage à la magie des salles obscures à travers le parcours de Paul Dédalus, mêlant souvenirs, fiction et enquêtes un véritable torrent d’images.

Avec Mathieu Amalric, Louis Birman, Françoise Lebrun.

En présence de Martine Lassalle, présidente de la Fédération des ciné-clubs de Méditerranée, et Linda Perles, présidente du Ciné-Club biterrois.

Ados/adultes. .

1 Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

Arnaud Desplechin explores our relationship with cinema: why we go to theaters, what magic happens there, and how the spectator?s gaze is formed.

German :

Arnaud Desplechin erforscht unsere Beziehung zum Kino: Warum gehen wir in den Kinosaal, welche Magie spielt sich dort ab und wie entsteht der Blick des Zuschauers.

Italiano :

Arnaud Desplechin esplora il nostro rapporto con il cinema: perché andiamo al cinema, cosa succede di magico e come si forma lo sguardo dello spettatore.

Espanol :

Arnaud Desplechin explora nuestra relación con el cine: por qué vamos al cine, qué magia sucede allí y cómo se forma la mirada del espectador.

