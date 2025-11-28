Mois du film documentaire Encore de l’energie Rue Sellenick Les Andelys

Mois du film documentaire Encore de l’energie

Cinéma Le Palace Les Andelys

Dans le cadre du Mois du Doc, venez découvrir le film Encore de l’énergie, qui interroge nos choix énergétiques et leurs conséquences pour l’avenir. La projection sera suivie d’un débat animé par le réalisateur Laurent Pannier, présent pour échanger avec le public.

️ Infos et réservations www.noecinemas.com ou directement à l’accueil du cinéma. .

