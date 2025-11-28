Mois du film documentaire Encore de l’energie Rue Sellenick Les Andelys
Mois du film documentaire Encore de l’energie Rue Sellenick Les Andelys vendredi 28 novembre 2025.
Mois du film documentaire Encore de l’energie
Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 20:30:00
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Dans le cadre du Mois du Doc, venez découvrir le film Encore de l’énergie, qui interroge nos choix énergétiques et leurs conséquences pour l’avenir. La projection sera suivie d’un débat animé par le réalisateur Laurent Pannier, présent pour échanger avec le public.
️ Infos et réservations www.noecinemas.com ou directement à l’accueil du cinéma. .
Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie
English : Mois du film documentaire Encore de l’energie
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Mois du film documentaire Encore de l’energie Les Andelys a été mis à jour le 2025-09-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération