Mois du film documentaire LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Mois du film documentaire

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Deep Time Une expérience hors du temps

Projection organisée dans le cadre du Mois du Film Documentaire par la Médiathèque Départementale des Hautes-Pyrénées.

Cette projection est gratuite et se déroulera en présence de Mélusine Mallender, en visioconférence.

Pendant quarante jours, un groupe de quatorze volontaires, mené par l’explorateur-chercheur Christian Clot, a vécu en autonomie dans une grotte de l’Ariège. Plongés dans l’obscurité, coupés du monde extérieur, ils ont mené une incroyable expérience humaine et scientifique.

Le documentaire sera suivie d’un échange en visioconférence avec Mélusine Mallender, participante de l’expédition, pour prolonger la réflexion et découvrir les coulisses de cette aventure hors du commun.

English :

Deep Time? A timeless experience

Screening organized as part of Documentary Film Month by the Médiathèque Départementale des Hautes-Pyrénées.

The screening is free and will take place in the presence of Mélusine Mallender, via videoconference.

For forty days, a group of fourteen volunteers, led by explorer-researcher Christian Clot, lived independently in a cave in the Ariège region. Plunged into darkness, cut off from the outside world, they conducted an incredible human and scientific experiment.

The documentary will be followed by a videoconference with Mélusine Mallender, one of the expedition?s participants, for further reflection and a behind-the-scenes look at this extraordinary adventure.

German :

Deep Time ? Eine Erfahrung außerhalb der Zeit

Die Vorführung wird im Rahmen des Monats des Dokumentarfilms von der Médiathèque Départementale des Hautes-Pyrénées organisiert.

Die Vorführung ist kostenlos und findet in Anwesenheit von Melusine Mallender per Videokonferenz statt.

Vierzig Tage lang lebte eine Gruppe von vierzehn Freiwilligen unter der Leitung des Forschers Christian Clot autonom in einer Höhle in der Ariège. In der Dunkelheit, abgeschnitten von der Außenwelt, führten sie eine unglaubliche menschliche und wissenschaftliche Erfahrung durch.

Im Anschluss an den Dokumentarfilm findet eine Videokonferenz mit der Expeditionsteilnehmerin Melusine Mallender statt, um die Reflexion zu vertiefen und einen Blick hinter die Kulissen dieses außergewöhnlichen Abenteuers zu werfen.

Italiano :

Tempo profondo? Un’esperienza senza tempo

Proiezione organizzata nell’ambito del Mese del Cinema Documentario dalla Médiathèque Départementale des Hautes-Pyrénées.

La proiezione è gratuita e si svolgerà in presenza di Mélusine Mallender, in videoconferenza.

Per quaranta giorni, un gruppo di quattordici volontari, guidati dall’esploratore e ricercatore Christian Clot, ha vissuto autonomamente in una grotta nella regione dell’Ariège. Immersi nell’oscurità, isolati dal mondo esterno, hanno condotto un incredibile esperimento umano e scientifico.

Il documentario sarà seguito da una videoconferenza con Mélusine Mallender, una delle partecipanti alla spedizione, per un ulteriore dibattito e uno sguardo dietro le quinte di questa straordinaria avventura.

Espanol :

¿Tiempo Profundo? Una experiencia atemporal

Proyección organizada en el marco del Mes del Cine Documental por la Médiathèque Départementale des Hautes-Pyrénées.

Esta proyección es gratuita y tendrá lugar en presencia de Mélusine Mallender, por videoconferencia.

Durante cuarenta días, un grupo de catorce voluntarios, dirigidos por el explorador e investigador Christian Clot, vivieron de forma independiente en una cueva de la región de Ariège. Sumidos en la oscuridad, aislados del mundo exterior, llevaron a cabo un increíble experimento humano y científico.

El documental irá seguido de una videoconferencia con Mélusine Mallender, una de las participantes en la expedición, para profundizar en el tema y echar un vistazo entre bastidores a esta extraordinaria aventura.

