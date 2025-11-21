Mois du film documentaire : Marie Losier, Cinéaste Atomique Bibliothèque François Villon Paris

Mois du film documentaire : Marie Losier, Cinéaste Atomique Bibliothèque François Villon Paris vendredi 21 novembre 2025.

Cinéaste protéiforme Marie Losier s’amuse souvent à dresser le portrait de musiciens sous l’ angle avant-gardiste, intimiste, poétique et ludique.

Au programme de cette séance, ELECTRIC STORM, 100 ans de thérémine, (2021 clip 5min) avec Dorit Chrysler, et FELIX in WONDERLAND, (2019, 52 min) , avec le musicien compositeur Félix Kubin.

https://www.instagram.com/losier.marie/?hl=fr

http://marielosier.com

Dans le cadre du Festival Monte le Son et du Mois du Film documentaire , venez découvrir deux films insolites de la réalisatrice.

Le vendredi 21 novembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit

Accès gratuit dans la limite des places disponibles.

Public adultes.

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/?locale=fr_FR