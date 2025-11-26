Mois du film documentaire Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier

Mois du film documentaire Mercredi 26 novembre, 18h30 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Entrée libre

Début : 2025-11-26T18:30:00+01:00 – 2025-11-26T19:15:00+01:00

Avez-vous vu ce film consacré à notre département ? L’ Agence d’attractivité de la Haute-Marne a sorti le film documentaire « La Vie au vert, Bienvenue en Haute-Marne ». Réalisé par les Coflocs, plongez dans le quotidien de 9 personnes et familles du département. Chacune témoigne de sa vie, parle de son emploi, de sa famille, de ses loisirs, le tout dans des endroits qu’elle affectionne ou qu’elle côtoie régulièrement.

Public : tout public

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]

