Mois du film documentaire Montargis samedi 1 novembre 2025.

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-04

2025-11-01

Métamorphoses, une exploration des changements.

Le voyage, l’identité, les paysages, la nature, les liens familiaux et affectifs quelques aspects de ce qui, dans nos vies, est amené à se transformer. Cinq séances de rencontres et de découvertes. Tout public. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

English :

Documentary Film Month

German :

Monat des Dokumentarfilms

Italiano :

Mese del cinema documentario

Espanol :

Mes del cine documental

L’événement Mois du film documentaire Montargis a été mis à jour le 2025-10-14 par OT MONTARGIS