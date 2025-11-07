Mois du film documentaire Salle des conférences Morlaàs

Mois du film documentaire Salle des conférences Morlaàs vendredi 7 novembre 2025.

Salle des conférences Place Sainte-Foy Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Film Le Veilleur , en présence de la réalisatrice Victoire Bonin Grais.

Guangdong et sa femme Baoyan ont organisé toute leur vie autour de l’éducation de leur fils unique, élève à la prestigieuse académie de musique de Pékin. Mais maintenant que Zhaohang donne corps au rêve de ses parents et part à l’étranger pour mener sa carrière, ils vont devoir affronter cette absence et lui donner un sens. .

Salle des conférences Place Sainte-Foy Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 40 41

