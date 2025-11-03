Mois du film documentaire, projection Atlas Oculto Lacelle

12 Avenue Porte de la Corrèze Lacelle Corrèze

Projection du documentaire Atlas Oculto, en présence de la réalisatrice Anne-Laure BOYER.

En Espagne, de nombreux villages furent noyés après la guerre sous les barrages hydrauliques. Le phénomène était massif, plus que dans tout autre pays d’Europe.

Le film explore la mentalité de la communauté restante, effacée de la carte et de la mémoire collective. Je révèle l’atlas caché en parcourant les paysages modifiés par l’homme. Je rassemble la mémoire éclatée des villageois, au sein d’un village symbolique en argile fait à la main.

Proposé par la Médiathèque intercommunale Vézère Monédières Millesources et la Bibliothèque de Treignac .

