Mois du film documentaire : projection du film « Chaylla » Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris samedi 29 novembre 2025.

« Ce splendide premier long-métrage porte un éclairage bouleversant sur les violences faites aux femmes et les difficultés de se frayer son propre chemin vers la justice » (Festival Visions du Réel)

Projection de Chaylla, réalisé par Clara Teper & Paul Pirritano (72 min).

Séance co-organisée avec la Bibliothèque Marguerite Durand. Le film sera suivi d’un échange avec le réalisateur Paul Pirritano.

ENTRÉE LIBRE. PROJECTION AU DEUXIÈME ÉTAGE.

Bon à savoir Si vous êtes inscrit(e) dans l’une des bibliothèques de la Ville de Paris, votre carte vous donne accès gratuitement aux Yeux doc, un service de documentaires en Vidéo à la demande, issus du catalogue de la Bibliothèque publique d’information (BPI).

La vie n’a pas été clémente pour Chaylla Rebahia. Née à Roubaix, mère au foyer d’un jeune fils atteint de mucoviscidose, Chaylla subit la colère de son mari devenu violent et alcoolique. Pourtant, Chaylla fait face. Sa détermination n’a d’égale que sa dignité.

Le samedi 29 novembre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit

Entrée libre

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

+33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/