Mois du film documentaire : projection du film « Pierre feuille pistolet » Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris samedi 15 novembre 2025.

« Un témoignage passionnant, bouleversant, attendrissant sur l’humain » (Paris Match)

« Un documentaire formidable, une pépite » (La Croix)

« Une lueur d’espoir » (Première)

Projection de Pierre feuille pistolet, réalisé par Maciek Hamela (85 min).

Séance organisée dans le cadre du Mois du Film Documentaire.

ENTRÉE LIBRE. PROJECTION AU DEUXIÈME ÉTAGE.

Bon à savoir Si vous êtes inscrit(e) dans l’une des bibliothèques de la Ville de Paris, votre carte vous donne accès gratuitement aux Yeux doc, un service de documentaires en Vidéo à la demande, issus du catalogue de la Bibliothèque publique d’information (BPI).

Un van polonais sillonne les routes d’Ukraine. A son bord, Maciek Hamela évacue des habitants qui fuient leur pays depuis l’invasion russe. Le véhicule devient alors un refuge éphémère, une zone de confiance et de confidences pour des gens qui laissent tout derrière eux et n’ont plus qu’un seul objectif : retrouver une possibilité de vie pour eux et leurs enfants.

Le samedi 15 novembre 2025

de 15h00 à 16h30

gratuit

Entrée libre

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

+33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/