Mois du film documentaire – Projection du film “Try” Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren

Mois du film documentaire – Projection du film "Try" Espace culturel Le Triskell – Ploeren
Vendredi 7 novembre, 20h30

Ils ont choisi de passer leurs congés à Grande-Synthe, près de Dunkerque, plutôt qu’à Ibiza ou à La Baule, pour secourir les exilés échoués ici dans l’attente d’un périlleux passage vers l’Angleterre.

Ils ont choisi de passer leurs congés à Grande-Synthe, près de Dunkerque, plutôt qu’à Ibiza ou à La Baule, pour secourir les exilés échoués ici dans l’attente d’un périlleux passage vers l’Angleterre. Pour certains de ces bénévoles de l’association « Utopia 56 », il s’agit là d’une première expérience, plongée brutale dans la détresse et découverte d’une situation intolérable. L’espace de quelques jours ou quelques semaines, ces jeunes devront faire face à leurs propres émotions, leurs colères, leurs rêves d’un monde meilleur, et à leurs capacités d’adaptation face à une réalité dont on ne sort jamais indemne.

_**Un film de Philippe Lucas – Projection suivie d’un échange avec le réalisateur du film et des responsables de RESF 56 (Réseau Éducation Sans Frontières).**_

Début : 2025-11-07T20:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-07T22:30:00.000+01:00

