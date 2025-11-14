Mois du film documentaire – Projection du film “Vivant parmi les vivants” Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren

Vendredi 14 novembre, 20h30

À l’heure des crises environnementales et de la séparation grandissante entre les humains et le reste du vivant, des penseurs avant-gardistes inversent la perspective anthropocentrique et osent poser de nouvelles questions. Vivant parmi les vivants est un long-métrage inter-espèces qui réunit les philosophes Vinciane Despret et Baptiste Morizot à travers l’histoire d’Alba, la chienne de Vinciane, et de Stipa, une jument sauvage de Przewalski.

_**Un film de Sylvère Petit – Projection suivie d’un échange avec Céline Rochais, chercheuse en éthologie.**_

