Mois du film documentaire Se souvenir des tournesols Parisot

Salle des fêtes Parisot Tarn-et-Garonne

Début : 2025-11-19 18:00:00

Au mois de novembre, le réseau des médiathèques QRGA vous invite à 4 projections gratuites dans le cadre du mois du film documentaire.

Salle des fêtes Parisot 82160 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 7 87 30 41 71 lecture.publique@cc-qrga.fr

English :

In November, the QRGA network of media libraries invites you to 4 free screenings as part of Documentary Film Month.

German :

Im November lädt Sie das Netzwerk der Mediatheken QRGA im Rahmen des Monats des Dokumentarfilms zu vier kostenlosen Filmvorführungen ein.

Italiano :

A novembre, la rete di mediateche QRGA vi invita a 4 proiezioni gratuite nell’ambito del Mese del Cinema Documentario.

Espanol :

En noviembre, la red de mediatecas QRGA le invita a 4 proyecciones gratuitas en el marco del Mes del Cine Documental.

