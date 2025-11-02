Mois du film documentaire Tu crois que la terre est chose morte

Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-02

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-02

Projection gratuite du film Tu crois que la terre est chose morte dans le cadre du mois du film documentaire.

Tu crois que la terre est chose morte, est un documentaire de Florence Lazare.

Durée 1h10, Dès 12 ans .

Durant des décennies, le chlordécone fut employé, parmi d’autres pesticides, dans les bananeraies de la Martinique, contaminant les sols et les rivières, affectant la santé des habitants. Face à ce désastre écologique, Florence Lazar recueille le témoignage de ceux qui défendent une autre agriculture et une meilleure connaissance de la nature. Une connaissance héritée du marronnage la survie des esclaves en fuite dans la forêt.

En présence de Florence Lazar, réalisatrice (intervenante pressentie).

Par le Département de l’Aveyron et les bibliothèques du territoire. .

Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie

English :

Free screening of the film Tu crois que la terre est chose morte as part of Documentary Film Month.

German :

Kostenlose Vorführung des Films Tu crois que la terre est chose morte im Rahmen des Monats des Dokumentarfilms.

Italiano :

Proiezione gratuita del film Tu crois que la terre est chose morte nell’ambito del Mese del Cinema Documentario.

Espanol :

Proyección gratuita de la película Tu crois que la terre est chose morte en el marco del Mes del Cine Documental.

L’événement Mois du film documentaire Tu crois que la terre est chose morte Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2025-10-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)