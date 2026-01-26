Mois du livre en Bretagne spectacle de conte Le Taureau Bleu Médiathèque Mauron

Mois du livre en Bretagne spectacle de conte Le Taureau Bleu

Médiathèque 2 Rue de la Libération Mauron Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

A l’occasion du Mois du livre en Bretagne, la médiathèque vous invite à un spectacle de conte autour du Taureau Bleu avec la conteuse Louise de Brecilien. Le Taureau Bleu est une légende de Haute-Bretagne une petite fille de Saint-Léry est sauvée de la misère par un taureau magique…

A 15h. 45min. Tout public. Réservation conseillée. .

Médiathèque 2 Rue de la Libération Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 73 57 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Mois du livre en Bretagne spectacle de conte Le Taureau Bleu Mauron a été mis à jour le 2026-01-26 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande