Mois du livre en Bretagne spectacle de conte Le Taureau Bleu Médiathèque Mauron
Mois du livre en Bretagne spectacle de conte Le Taureau Bleu Médiathèque Mauron mercredi 18 février 2026.
Mois du livre en Bretagne spectacle de conte Le Taureau Bleu
Médiathèque 2 Rue de la Libération Mauron Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 15:00:00
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
A l’occasion du Mois du livre en Bretagne, la médiathèque vous invite à un spectacle de conte autour du Taureau Bleu avec la conteuse Louise de Brecilien. Le Taureau Bleu est une légende de Haute-Bretagne une petite fille de Saint-Léry est sauvée de la misère par un taureau magique…
A 15h. 45min. Tout public. Réservation conseillée. .
Médiathèque 2 Rue de la Libération Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 73 57 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Mois du livre en Bretagne spectacle de conte Le Taureau Bleu Mauron a été mis à jour le 2026-01-26 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande