Mois du livre et de la petite enfance Cinéma jeune public Cinéma Citéa Toul

Mois du livre et de la petite enfance Cinéma jeune public Cinéma Citéa Toul mercredi 15 octobre 2025.

Mois du livre et de la petite enfance Cinéma jeune public

Cinéma Citéa 12 rue de Rigny Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-10-15 15:30:00

fin : 2025-10-15 16:15:00

Date(s) :

2025-10-15

Chouette, un jeu d’enfants !

Un programme de 4 courts métrages d’animation (2024 38 min) Réalisation Annechien Strouven, Frits Standaert, Thomas Leclercq

Des enfants au bord de l’eau, sur la plage, la banquise ou les rives d’un étang, ils veulent jouer. Pour cela, il leur faut des partenaires, des complices, jeunes ou adultes, avec qui partager fleurs fantaisies et jeux de rôles, avec sérieux ou légèreté. Traverser la Terre par des tunnels mystérieux ? Secourir un monstre marin sorti des flots ? Tenir tête à un génie puissant et très mechant ? Taquiner une carpe jusqu’à ce que ce soit elle qui prenne l’avantage de la pêche ? Rien d’impossible aux enfants joueurs, le merveilleux est au rendez-vous du jeu.Enfants

0 .

Cinéma Citéa 12 rue de Rigny Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 64 69 41 citea@mairie-toul.fr

English :

Child’s play!

A program of 4 animated shorts (2024 38 min) Directed by Annechien Strouven, Frits Standaert, Thomas Leclercq

Children at the water’s edge, on the beach, the ice floe or the banks of a pond, they want to play. To do so, they need partners, accomplices, young or old, with whom they can share fantasies and role-play, seriously or lightly. Cross the Earth through mysterious tunnels? Rescue a sea monster from the waves? Stand up to a powerful and very nasty genie? Tease a carp until it gets the upper hand? Nothing is impossible for playful children.

German :

Eule, ein Kinderspiel!

Ein Programm aus 4 animierten Kurzfilmen (2024 38 min) Regie: Annechien Strouven, Frits Standaert, Thomas Leclercq

Kinder am Wasser, am Strand, auf der Eisscholle oder am Ufer eines Teichs: Sie wollen spielen. Dafür brauchen sie Partner, Komplizen, Jugendliche oder Erwachsene, mit denen sie Fantasieblumen und Rollenspiele, Ernsthaftigkeit oder Leichtigkeit teilen können. Die Erde durch geheimnisvolle Tunnel durchqueren? Einem Seeungeheuer aus den Fluten helfen? Einem mächtigen und sehr bösen Genie die Stirn bieten? Einen Karpfen so lange zu ärgern, bis er den Vorteil des Angelns für sich beansprucht? Für verspielte Kinder gibt es nichts Unmögliches, das Spiel ist voller Wunder.

Italiano :

Fantastico, un gioco da ragazzi!

Un programma di 4 cortometraggi d’animazione (2024 38 min) Regia di Annechien Strouven, Frits Standaert, Thomas Leclercq

I bambini in riva al mare, sulla spiaggia, sulla banchisa o sulle rive di uno stagno, vogliono giocare. Per farlo, hanno bisogno di partner, complici, giovani o anziani, con cui condividere le loro fantasie e giocare di ruolo, con serietà o leggerezza. Attraversare la Terra attraverso tunnel misteriosi? Salvare un mostro marino dalle onde? Tenere testa a un potente e cattivissimo genio? Prendere in giro una carpa fino a farle prendere il sopravvento? Niente è impossibile per i bambini giocosi, perché il gioco è pieno di meraviglie.

Espanol :

¡Genial, un juego de niños!

Un programa de 4 cortos de animación (2024 38 min) Dirigido por Annechien Strouven, Frits Standaert, Thomas Leclercq

Los niños al borde del agua, en la playa, en la banquisa o a orillas de un estanque, quieren jugar. Para ello, necesitan compañeros, cómplices, jóvenes o mayores, con los que compartir sus fantasías y juegos de rol, en serio o a la ligera. ¿Cruzar la Tierra por túneles misteriosos? ¿Rescatar a un monstruo marino de las olas? ¿Hacer frente a un genio poderoso y muy desagradable? ¿Burlarse de una carpa hasta dominarla? Nada es imposible para los niños juguetones, ya que el juego está lleno de maravillas.

L’événement Mois du livre et de la petite enfance Cinéma jeune public Toul a été mis à jour le 2025-10-03 par MT TERRES TOULOISES