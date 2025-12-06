Mois du livre et de la petite enfance dans le 19ème : Lire avec tous les bébés Médiathèque James Baldwin Paris

Le Mois du Livre et de la Petite enfance du 19ème Arrondissement revient cette année pour une cinquième édition. Les bibliothécaires jeunesse vous proposeront des évènements autour du handicap et de la lecture par les sens. Les animations, spectacles et ateliers seront à destination de toutes et tous pour faire découvrir le plaisir des histoires et de la littérature jeunesse aux tout-petits sous ses différentes formes et leur permettre de s’imaginer des mondes au-delà du handicap. Différents temps de rencontres seront également proposés afin d’échanger autour de la parentalité, de sensibiliser à la différence et de s’ouvrir à l’autre.

Toutes les animations sont gratuites, sur inscription auprès de chaque bibliothèque (Benjamin Rabier, Astrid Lindgren, Hergé, Jacqueline Dreyfus-Weill, James Baldwin).

Les bibliothèques jeunesse du 19ème arrondissement vous proposent un évènement à destination du très jeune public et de celles et ceux qui les accompagnent : conférence, lectures, ateliers, spectacles…

Du mardi 27 janvier 2026 au samedi 21 février 2026 :

gratuit Public tout-petits et enfants.

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris