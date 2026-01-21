MOIS DU POLAR À MONTAIGUT ET ST PAUL ! Saint-Paul-sur-Save

MOIS DU POLAR À MONTAIGUT ET ST PAUL !

MÉDIATHÈQUE Saint-Paul-sur-Save Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-03-02

Date(s) :

2026-02-04

En février 2026, les médiathèques de Montaigut-sur-Save et de Saint-Paul-sur-Save vous donnent rendez-vous pour le Mois du Polar, un temps fort culturel placé sous le signe du mystère, de l’enquête et de l’imaginaire. Pensé pour tous les publics, cet événement propose une programmation riche.

Petits et grands vous êtes invités à plonger dans l’univers captivant du polar, du thriller et des énigmes. Tout au long du mois, les visiteurs pourront découvrir une sélection de polars surprises et participer à des énigmes hebdomadaires, accessibles librement, pour stimuler la curiosité et l’esprit de déduction. Les plus jeunes ne sont pas oubliés avec les ateliers “Les p’tits enquêteurs”, organisés les mercredis 4 et 18 février à 14h, à partir de 6 ans, pour apprendre à résoudre des mystères en s’amusant. Le samedi 7 février à 14h30, un moment convivial autour des jeux de société adultes et enfants sera proposé, suivi d’un goûter partagé, favorisant les échanges intergénérationnels. Les adolescents et adultes pourront quant à eux participer à des animations plus immersives, comme l’atelier d’écriture créative du mercredi 11 février à 14h, animé par l’auteur Stellan Hannant, pour imaginer un univers SCP à partir de 12 ans, ou encore l’escape game du mercredi 25 février à 15h, à partir de 14 ans, pour tester son sens de l’observation et du travail d’équipe. En bonus, le lundi 2 mars à 14h, Stellan Hannant animera un jeu de rôle imaginé autour du thème SCP, offrant une expérience originale et interactive pour prolonger le plaisir du Mois du Polar. Toutes les animations sont gratuites sur inscription et les renseignements sont disponibles auprès des médiathèques participantes. 0 .

MÉDIATHÈQUE Saint-Paul-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 43 77 contact@saintpaulsursave.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In February 2026, the Montaigut-sur-Save and Saint-Paul-sur-Save media libraries will be hosting the Mois du Polar, a cultural highlight focusing on mystery, investigation and the imaginary. Designed for all publics, this event offers a rich program.

L’événement MOIS DU POLAR À MONTAIGUT ET ST PAUL ! Saint-Paul-sur-Save a été mis à jour le 2026-01-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE