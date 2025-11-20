MOIS DU POLAR CINÉ POLAR Cabrières

MOIS DU POLAR CINÉ POLAR Cabrières jeudi 20 novembre 2025.

10 Rue de l’Église Cabrières Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20
fin : 2025-11-20

Date(s) :
2025-11-20

Frissons et mystères s’invitent à la médiathèque. Suspense garanti !
Frissons et mystères s’invitent à la médiathèque. Une soirée autour d’un film surprise, dans le cadre du Mois du Polar. Suspense garanti !
Dés 8 ans.
Gratuit, sur inscription   .

10 Rue de l’Église Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 73 20  mediatheque@cabrieres.fr

English :

Thrills and mysteries at the mediatheque. Suspense guaranteed!

German :

Grusel und Mysterien laden in die Mediathek ein. Spannung garantiert!

Italiano :

Brividi e misteri alla biblioteca multimediale. Suspense garantita!

Espanol :

Suspense y misterio en la biblioteca multimedia. ¡Suspense garantizado!

