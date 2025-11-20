MOIS DU POLAR CINÉ POLAR Cabrières
Frissons et mystères s’invitent à la médiathèque. Suspense garanti !
Frissons et mystères s’invitent à la médiathèque. Une soirée autour d’un film surprise, dans le cadre du Mois du Polar. Suspense garanti !
Dés 8 ans.
Gratuit, sur inscription .
10 Rue de l’Église Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 73 20 mediatheque@cabrieres.fr
English :
Thrills and mysteries at the mediatheque. Suspense guaranteed!
German :
Grusel und Mysterien laden in die Mediathek ein. Spannung garantiert!
Italiano :
Brividi e misteri alla biblioteca multimediale. Suspense garantita!
Espanol :
Suspense y misterio en la biblioteca multimedia. ¡Suspense garantizado!
