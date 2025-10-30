MOIS DU POLAR MURDER PARTY Paulhan

MOIS DU POLAR MURDER PARTY

MOIS DU POLAR MURDER PARTY Paulhan jeudi 30 octobre 2025.

MOIS DU POLAR MURDER PARTY

20 Boulevard de la Liberté Paulhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30
fin : 2025-10-30

Date(s) :
2025-10-30

Une soirée pleine de mystère vous attend un crime a été commis, à vous de mener l’enquête !
Une soirée pleine de mystère vous attend un crime a été commis, à vous de mener l’enquête !
Plongez dans l’ambiance, interrogez les suspects et rassemblez les indices pour démasquer le coupable.

Tout public Dès 10 ans.
Gratuit, sur inscription.
Une soirée animée par l’association Homo Ludens.   .

20 Boulevard de la Liberté Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 89  mediatheque@paulhan.fr

English :

An evening full of mystery awaits you: a crime has been committed, and it’s up to you to investigate!

German :

Ein geheimnisvoller Abend erwartet dich: Ein Verbrechen wurde begangen und du musst die Ermittlungen aufnehmen!

Italiano :

Vi aspetta una serata piena di mistero: è stato commesso un crimine e sta a voi indagare!

Espanol :

Te espera una noche llena de misterio: ¡se ha cometido un crimen y te toca a ti investigarlo!

L’événement MOIS DU POLAR MURDER PARTY Paulhan a été mis à jour le 2025-08-21 par 34 OT DU CLERMONTAIS