MOIS DU POLAR MURDER PARTY Paulhan

MOIS DU POLAR MURDER PARTY Paulhan jeudi 30 octobre 2025.

MOIS DU POLAR MURDER PARTY

20 Boulevard de la Liberté Paulhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-30

Une soirée pleine de mystère vous attend un crime a été commis, à vous de mener l’enquête !

Une soirée pleine de mystère vous attend un crime a été commis, à vous de mener l’enquête !

Plongez dans l’ambiance, interrogez les suspects et rassemblez les indices pour démasquer le coupable.

Tout public Dès 10 ans.

Gratuit, sur inscription.

Une soirée animée par l’association Homo Ludens. .

20 Boulevard de la Liberté Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 89 mediatheque@paulhan.fr

English :

An evening full of mystery awaits you: a crime has been committed, and it’s up to you to investigate!

German :

Ein geheimnisvoller Abend erwartet dich: Ein Verbrechen wurde begangen und du musst die Ermittlungen aufnehmen!

Italiano :

Vi aspetta una serata piena di mistero: è stato commesso un crimine e sta a voi indagare!

Espanol :

Te espera una noche llena de misterio: ¡se ha cometido un crimen y te toca a ti investigarlo!

L’événement MOIS DU POLAR MURDER PARTY Paulhan a été mis à jour le 2025-08-21 par 34 OT DU CLERMONTAIS