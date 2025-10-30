MOIS DU POLAR MURDER PARTY Paulhan
MOIS DU POLAR MURDER PARTY Paulhan jeudi 30 octobre 2025.
MOIS DU POLAR MURDER PARTY
20 Boulevard de la Liberté Paulhan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30
fin : 2025-10-30
Date(s) :
2025-10-30
Une soirée pleine de mystère vous attend un crime a été commis, à vous de mener l’enquête !
Une soirée pleine de mystère vous attend un crime a été commis, à vous de mener l’enquête !
Plongez dans l’ambiance, interrogez les suspects et rassemblez les indices pour démasquer le coupable.
Tout public Dès 10 ans.
Gratuit, sur inscription.
Une soirée animée par l’association Homo Ludens. .
20 Boulevard de la Liberté Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 89 mediatheque@paulhan.fr
English :
An evening full of mystery awaits you: a crime has been committed, and it’s up to you to investigate!
German :
Ein geheimnisvoller Abend erwartet dich: Ein Verbrechen wurde begangen und du musst die Ermittlungen aufnehmen!
Italiano :
Vi aspetta una serata piena di mistero: è stato commesso un crimine e sta a voi indagare!
Espanol :
Te espera una noche llena de misterio: ¡se ha cometido un crimen y te toca a ti investigarlo!
L’événement MOIS DU POLAR MURDER PARTY Paulhan a été mis à jour le 2025-08-21 par 34 OT DU CLERMONTAIS