MOIS DU POLAR TEMPS JEUX SPÉCIAL ENQUÊTE ET ÉNIGME Péret

MOIS DU POLAR TEMPS JEUX SPÉCIAL ENQUÊTE ET ÉNIGME Péret vendredi 14 novembre 2025.

MOIS DU POLAR TEMPS JEUX SPÉCIAL ENQUÊTE ET ÉNIGME

Avenue Marcellin Albert Péret Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Un moment de jeu et de convivialité spécial polar à partager en famille ou entre amis.

Un moment de jeu et de convivialité spécial polar à partager en famille ou entre amis.

Dans le cadre de notre mois du polar, l’association Homo Ludens nous propose des temps jeux où vous pourrez jouer les détectives !

Tout public Gratuit .

Avenue Marcellin Albert Péret 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 36 74 mediatheque@mairie-peret.fr

English :

A special moment of fun and conviviality to share with family and friends.

German :

Ein Spiel- und Geselligkeitsmoment speziell für Krimis, den Sie mit der Familie oder mit Freunden teilen können.

Italiano :

Un momento speciale di gioco e divertimento da condividere con la famiglia e gli amici.

Espanol :

Un momento especial de diversión y juegos para compartir con la familia y los amigos.

L’événement MOIS DU POLAR TEMPS JEUX SPÉCIAL ENQUÊTE ET ÉNIGME Péret a été mis à jour le 2025-10-10 par 34 OT DU CLERMONTAIS