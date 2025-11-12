MOIS DU POLAR TEMPS JEUX SPÉCIAL ENQUÊTE ET ÉNIGME Saint-Félix-de-Lodez
Avenue Cardinal de Fleury Saint-Félix-de-Lodez Hérault
Un moment de jeu et de convivialité spécial polar à partager en famille ou entre amis.
Dans le cadre de notre mois du polar, l’association Homo Ludens nous propose des temps jeux où vous pourrez jouer les détectives !
Tout public Gratuit .
Avenue Cardinal de Fleury Saint-Félix-de-Lodez 34725 Hérault Occitanie +33 4 66 68 00 56 biblio@mairiesaintfelixdelodez.fr
English :
A special moment of fun and conviviality to share with family and friends.
German :
Ein Spiel- und Geselligkeitsmoment speziell für Krimis, den Sie mit der Familie oder mit Freunden teilen können.
Italiano :
Un momento speciale di gioco e divertimento da condividere con la famiglia e gli amici.
Espanol :
Un momento especial de diversión y juegos para compartir con la familia y los amigos.
