MOIS DU POLAR TEMPS JEUX SPÉCIAL ENQUÊTE ET ÉNIGME Saint-Félix-de-Lodez mercredi 12 novembre 2025.

Avenue Cardinal de Fleury Saint-Félix-de-Lodez Hérault

Un moment de jeu et de convivialité spécial polar à partager en famille ou entre amis.

Dans le cadre de notre mois du polar, l’association Homo Ludens nous propose des temps jeux où vous pourrez jouer les détectives !

Tout public Gratuit .

Avenue Cardinal de Fleury Saint-Félix-de-Lodez 34725 Hérault Occitanie +33 4 66 68 00 56 biblio@mairiesaintfelixdelodez.fr

English :

A special moment of fun and conviviality to share with family and friends.

German :

Ein Spiel- und Geselligkeitsmoment speziell für Krimis, den Sie mit der Familie oder mit Freunden teilen können.

Italiano :

Un momento speciale di gioco e divertimento da condividere con la famiglia e gli amici.

Espanol :

Un momento especial de diversión y juegos para compartir con la familia y los amigos.

