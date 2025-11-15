Mois du Proche Orient Atelier de Cuisine Libanaise RD38 Les Essards

Mois du Proche Orient Atelier de Cuisine Libanaise

RD38 Le Foyer Les Essards Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : 2025-11-15

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15 12:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Vous souhaitez apprendre à cuisiner des plats traditionnels libanais ? Venez participer à notre atelier de cuisine !

RD38 Le Foyer Les Essards 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 47 34 bonnartcafe@gmail.com

English : Mois du Proche Orient Atelier de Cuisine Libanaise

Do you want to learn how to cook traditional Lebanese dishes? Come and join us for our cooking workshop!

German : Mois du Proche Orient Atelier de Cuisine Libanaise

Möchten Sie lernen, wie man traditionelle libanesische Gerichte kocht? Nehmen Sie an unserem Kochworkshop teil!

Italiano : Mois du Proche Orient Atelier de Cuisine Libanaise

Volete imparare a cucinare i piatti tradizionali libanesi? Venite a partecipare al nostro laboratorio di cucina!

Espanol : Mois du Proche Orient Atelier de Cuisine Libanaise

¿Le gustaría aprender a cocinar platos tradicionales libaneses? ¡Ven y participa en nuestro taller de cocina!

