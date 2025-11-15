Mois du Proche Orient Atelier de Cuisine Libanaise RD38 Les Essards
Mois du Proche Orient Atelier de Cuisine Libanaise RD38 Les Essards samedi 15 novembre 2025.
Mois du Proche Orient Atelier de Cuisine Libanaise
RD38 Le Foyer Les Essards Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date :
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-15 12:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Vous souhaitez apprendre à cuisiner des plats traditionnels libanais ? Venez participer à notre atelier de cuisine !
RD38 Le Foyer Les Essards 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 47 34 bonnartcafe@gmail.com
English : Mois du Proche Orient Atelier de Cuisine Libanaise
Do you want to learn how to cook traditional Lebanese dishes? Come and join us for our cooking workshop!
German : Mois du Proche Orient Atelier de Cuisine Libanaise
Möchten Sie lernen, wie man traditionelle libanesische Gerichte kocht? Nehmen Sie an unserem Kochworkshop teil!
Italiano : Mois du Proche Orient Atelier de Cuisine Libanaise
Volete imparare a cucinare i piatti tradizionali libanesi? Venite a partecipare al nostro laboratorio di cucina!
Espanol : Mois du Proche Orient Atelier de Cuisine Libanaise
¿Le gustaría aprender a cocinar platos tradicionales libaneses? ¡Ven y participa en nuestro taller de cocina!
L’événement Mois du Proche Orient Atelier de Cuisine Libanaise Les Essards a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de tourisme du Sud Charente