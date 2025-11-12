Mois du Proche Orient Café citoyen Bonn’art Café Bonnes

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bonn’art Café 40, route des Truffières Bonnes Charente

Début : 2025-11-12 18:30:00
Café citoyen Les aventures de Firas et Rami, itinéraire de deux syriens
Bonn’art Café 40, route des Truffières Bonnes 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 47 34  bonnartcafe@gmail.com

English : Mois du Proche Orient Café citoyen

Citizen Café “The adventures of Firas and Rami, the journey of two Syrians”

German : Mois du Proche Orient Café citoyen

Bürgercafé Die Abenteuer von Firas und Rami, Reiseweg zweier Syrer

Italiano : Mois du Proche Orient Café citoyen

Citizen café Le avventure di Firas e Rami, il viaggio di due siriani

Espanol : Mois du Proche Orient Café citoyen

Café ciudadano Las aventuras de Firas y Rami, el viaje de dos sirios

