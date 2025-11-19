Mois du Proche Orient Café citoyen par Brigitte Ricci Bonn’art Café Bonnes

Mois du Proche Orient Café citoyen par Brigitte Ricci

Bonn’art Café 40, route des Truffières Bonnes Charente

Début : 2025-11-19 18:30:00

Café citoyen L’arabe, une langue vivante comme les autres ? animé par Brigitte Ricci!

Bonn’art Café 40, route des Truffières Bonnes 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 47 34 bonnartcafe@gmail.com

English : Mois du Proche Orient Café citoyen par Brigitte Ricci

Citizen Café: “Arabic, a living language like any other?” hosted by Brigitte Ricci!

German : Mois du Proche Orient Café citoyen par Brigitte Ricci

Bürgercafé Arabisch, eine lebendige Sprache wie alle anderen? Moderiert von Brigitte Ricci!

Italiano : Mois du Proche Orient Café citoyen par Brigitte Ricci

Citizen café L’arabo è una lingua viva come le altre? , condotto da Brigitte Ricci!

Espanol : Mois du Proche Orient Café citoyen par Brigitte Ricci

Café ciudadano ¿Es el árabe una lengua viva como las demás? organizado por Brigitte Ricci

