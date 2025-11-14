Mois du Proche Orient Café Libanais La Grande Vigne Bonnes

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La Grande Vigne Bonn’Art Café Bonnes Charente

Début : 2025-11-14 18:00:00
2025-11-14

Café Libanais, avec bière et vin Libanais, café blanc, kawha…
La Grande Vigne Bonn’Art Café Bonnes 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 47 34  bonnartcafe@gmail.com

English : Mois du Proche Orient Café Libanais

Lebanese café, serving Lebanese beer and wine, white coffee, kawha…

German : Mois du Proche Orient Café Libanais

Libanesisches Café, mit libanesischem Bier und Wein, weißem Kaffee, Kawha…

Italiano : Mois du Proche Orient Café Libanais

Caffè libanese, con birra e vino libanese, caffè bianco, kawha…

Espanol : Mois du Proche Orient Café Libanais

Café libanés, con cerveza y vino libaneses, café blanco, kawha…

