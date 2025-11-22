Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mois du Proche Orient Journée Palestine Bonn’art Café Bonnes

Mois du Proche Orient Journée Palestine Bonn’art Café Bonnes samedi 22 novembre 2025.

Mois du Proche Orient Journée Palestine

Bonn’art Café 40, route des Truffières Bonnes Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22

Date(s) :
2025-11-22

Rejoignez le Bonn’Art Café pour célébrer la Journée de la Palestine !
  .

Bonn’art Café 40, route des Truffières Bonnes 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 47 34  bonnartcafe@gmail.com

English : Mois du Proche Orient Journée Palestine

Join the Bonn’Art Café in celebrating their Palestine Day!

German : Mois du Proche Orient Journée Palestine

Schließen Sie sich dem Bonn’Art Café an, um den Palästina-Tag zu feiern!

Italiano : Mois du Proche Orient Journée Palestine

Unitevi al Bonn’Art Café per celebrare la Giornata della Palestina!

Espanol : Mois du Proche Orient Journée Palestine

Únase a Bonn’Art Café para celebrar el Día de Palestina

L’événement Mois du Proche Orient Journée Palestine Bonnes a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de tourisme du Sud Charente