Mois du Proche Orient Journée Palestine Bonn’art Café Bonnes

Mois du Proche Orient Journée Palestine samedi 22 novembre 2025.
Bonn'art Café 40, route des Truffières Bonnes Charente
Début : 2025-11-22 10:00:00
2025-11-22
Rejoignez le Bonn’Art Café pour célébrer la Journée de la Palestine !
Bonn'art Café 40, route des Truffières Bonnes 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 47 36 bonnartcafe@gmail.com
Join the Bonn’Art Café in celebrating their Palestine Day!
Schließen Sie sich dem Bonn’Art Café an, um den Palästina-Tag zu feiern!
Unitevi al Bonn’Art Café per celebrare la Giornata della Palestina!
Únase a Bonn’Art Café para celebrar el Día de Palestina
