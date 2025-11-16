Mois du Proche Orient Repas Libanais Salle polyvalente Bonnes

Mois du Proche Orient Repas Libanais

Salle polyvalente Rue du Périgord Bonnes Charente

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2025-11-16 12:30:00

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Le Bonn’Art Café vous invite à découvrir un déjeuner libanais pour célébrer son mois dédié au Moyen-Orient. Entrée, plat principal et dessert. Boissons non comprises. Réservations obligatoires à bonn’artcafe@gmail.com.

Salle polyvalente Rue du Périgord Bonnes 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 47 34 bonnartcafe@gmail.com

English :

The Bonn’Art Café welcomes you to experience a Lebanese Lunch to celebrate their Middle Eastern Month. Starter, Main, and Dessert. Drinks not included. Reservations are required at bonn’artcafe@gmail.com.

German :

Das Bonn’Art Café lädt Sie ein, zur Feier seines dem Nahen Osten gewidmeten Monats ein libanesisches Mittagessen zu entdecken. Vorspeise, Hauptgericht und Dessert. Getränke sind nicht inbegriffen. Reservierungen sind erforderlich unter bonn’artcafe@gmail.com.

Italiano :

Il Bonn’Art Café vi invita a gustare un pranzo libanese per celebrare il mese dedicato al Medio Oriente. Antipasto, piatto principale e dessert. Bevande escluse. Prenotazione obbligatoria a bonn’artcafe@gmail.com.

Espanol :

Bonn’Art Café le invita a disfrutar de un almuerzo libanés para celebrar su mes dedicado a Oriente Medio. Entrante, plato principal y postre. Bebidas no incluidas. Imprescindible reservar en bonn’artcafe@gmail.com.

