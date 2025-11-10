Mois du Proche Orient Soirée Poésie La Grande Vigne Bonnes
Mois du Proche Orient Soirée Poésie La Grande Vigne Bonnes lundi 10 novembre 2025.
Mois du Proche Orient Soirée Poésie
La Grande Vigne Bonn’Art Café Bonnes Charente
Début : 2025-11-10 18:30:00
fin : 2025-11-10
2025-11-10
Soirée poésie libanaise et orientale proposée par Rim Cividino.
La Grande Vigne Bonn’Art Café Bonnes 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 47 34 bonnartcafe@gmail.com
English : Mois du Proche Orient Soirée Poésie
Lebanese and Oriental poetry evening presented by Rim Cividino.
German : Mois du Proche Orient Soirée Poésie
Abend mit libanesischer und orientalischer Poesie, vorgeschlagen von Rim Cividino.
Italiano : Mois du Proche Orient Soirée Poésie
Una serata di poesia libanese e orientale a cura di Rim Cividino.
Espanol : Mois du Proche Orient Soirée Poésie
Una velada de poesía libanesa y oriental a cargo de Rim Cividino.
