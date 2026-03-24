Mois du son, atelier découverte de la sonothérapie Place des maraichers Soumoulou
Mois du son, atelier découverte de la sonothérapie Place des maraichers Soumoulou mercredi 15 avril 2026.
Mois du son, atelier découverte de la sonothérapie
Place des maraichers Bibliothèque Soumoulou Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Plongez dans l’univers fascinant de la sonothérapie lors de cet atelier participatif. Découvrez les différents instruments utilisés pour leurs vibrations bienfaisantes et expérimentez leurs effets sur le corps et l’esprit. Un moment de détente, de curiosité et de plaisir sensoriel à partager, qui invite petits et grands à explorer le pouvoir du son sur le bien-être. Animé par Edouard Parilusyan, praticien certifié en sonothérapie. Sur inscription à la bibliothèque.
Tout public à partir de 9 ans. .
Place des maraichers Bibliothèque Soumoulou 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 01 16 24
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English : Mois du son, atelier découverte de la sonothérapie
L’événement Mois du son, atelier découverte de la sonothérapie Soumoulou a été mis à jour le 2026-03-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran