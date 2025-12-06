MOIS GIVRE

Belfort Territoire de Belfort

Début : 2025-12-06

fin : 2026-01-04

Une patinoire, un piste de karting sur glace, le village des P’tits givrés animeront la Ville de Belfort pendant les fêtes de fin d’année. Des concerts, des spectacles, des dégustations, des contes et des parades, plus de 250 animations rythmeront également ces jours de festivités.

Programme complet disponible le 22 novembre .

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 54 24 24

