MOIS GIVRE Belfort
MOIS GIVRE Belfort samedi 6 décembre 2025.
MOIS GIVRE
Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2026-01-04
Date(s) :
2025-12-06
Une patinoire, un piste de karting sur glace, le village des P’tits givrés animeront la Ville de Belfort pendant les fêtes de fin d’année. Des concerts, des spectacles, des dégustations, des contes et des parades, plus de 250 animations rythmeront également ces jours de festivités.
Programme complet disponible le 22 novembre .
Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 54 24 24
