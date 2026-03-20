Mois Landais de l’autisme Pontonx-sur-l’Adour
Mois Landais de l’autisme Pontonx-sur-l’Adour mardi 14 avril 2026.
Mois Landais de l’autisme
5 Rue de Lesbordes Pontonx-sur-l’Adour Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-14
Soirée d’échanges autour des mobilités européennes pour les jeunes avec un TSA
Soirée d’échanges autour des mobilités européennes pour les jeunes avec un TSA .
5 Rue de Lesbordes Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 32 10 34
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English : Mois Landais de l’autisme
An evening of exchanges on European mobility for young people with ASD
L’événement Mois Landais de l’autisme Pontonx-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Tartas