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Mois Landais de l’autisme Pontonx-sur-l’Adour

Mois Landais de l’autisme Pontonx-sur-l’Adour

Mois Landais de l’autisme Pontonx-sur-l’Adour mardi 14 avril 2026.

Adresse : 5 Rue de Lesbordes

Ville : 40465 Pontonx-sur-l'Adour

Département : Landes

Début : mardi 14 avril 2026

Fin : mardi 14 avril 2026

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Mois Landais de l’autisme

5 Rue de Lesbordes Pontonx-sur-l’Adour Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-14

Date(s) :
2026-04-14

Soirée d’échanges autour des mobilités européennes pour les jeunes avec un TSA
Soirée d’échanges autour des mobilités européennes pour les jeunes avec un TSA   .

5 Rue de Lesbordes Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 32 10 34 

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English : Mois Landais de l’autisme

An evening of exchanges on European mobility for young people with ASD

L’événement Mois Landais de l’autisme Pontonx-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Tartas