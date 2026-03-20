Mois Landais de l’autisme

5 Rue de Lesbordes Pontonx-sur-l’Adour Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Soirée d’échanges autour des mobilités européennes pour les jeunes avec un TSA

Soirée d’échanges autour des mobilités européennes pour les jeunes avec un TSA .

5 Rue de Lesbordes Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 32 10 34

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English : Mois Landais de l’autisme

An evening of exchanges on European mobility for young people with ASD

L’événement Mois Landais de l’autisme Pontonx-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Tartas