Mois sans Tabac Ensemble, relevons le défi ! Chantier Brigade Nature et Patrimoine Pleurtuit

Mois sans Tabac Ensemble, relevons le défi !

Chantier Brigade Nature et Patrimoine 20, rue de l’Artisanat (ZA de l’Orme) Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 14:00:00

fin : 2025-12-04 17:00:00

Date(s) :

2025-12-04

En novembre et décembre, ensemble pour accompagner les personnes qui souhaitent dire adieu à la cigarette. Grâce à un collectif initié par le Contrat Local de Santé, des consultations délocalisées d’aide au sevrage sont organisées pour offrir soutien et conseils personnalisés.

Accompagnement par des professionnel∙les utilisation du CO testeur, prescription de substituts nicotiniques, conseils personnalisés pour franchir ce cap!

Pourquoi 1 mois ? Après 28 jours, les symptômes de sevrage s’atténuent et les chances de succès augmentent de 5 fois.

Ensemble, ce défi est possible !

Jeudi 4 décembre 2025 à Pleurtuit consultations gratuites en tabacologie par une infirmière du CSAPA.

Réservation obligatoire 06 19 70 96 08. .

Chantier Brigade Nature et Patrimoine 20, rue de l’Artisanat (ZA de l’Orme) Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 19 70 96 08

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Mois sans Tabac Ensemble, relevons le défi ! Pleurtuit a été mis à jour le 2025-11-06 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme