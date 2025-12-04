Mois sans Tabac Ensemble, relevons le défi ! Chantier Brigade Nature et Patrimoine Pleurtuit
Mois sans Tabac Ensemble, relevons le défi ! Chantier Brigade Nature et Patrimoine Pleurtuit jeudi 4 décembre 2025.
Mois sans Tabac Ensemble, relevons le défi !
Chantier Brigade Nature et Patrimoine 20, rue de l’Artisanat (ZA de l’Orme) Pleurtuit Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-04 14:00:00
fin : 2025-12-04 17:00:00
Date(s) :
2025-12-04
En novembre et décembre, ensemble pour accompagner les personnes qui souhaitent dire adieu à la cigarette. Grâce à un collectif initié par le Contrat Local de Santé, des consultations délocalisées d’aide au sevrage sont organisées pour offrir soutien et conseils personnalisés.
Accompagnement par des professionnel∙les utilisation du CO testeur, prescription de substituts nicotiniques, conseils personnalisés pour franchir ce cap!
Pourquoi 1 mois ? Après 28 jours, les symptômes de sevrage s’atténuent et les chances de succès augmentent de 5 fois.
Ensemble, ce défi est possible !
Jeudi 4 décembre 2025 à Pleurtuit consultations gratuites en tabacologie par une infirmière du CSAPA.
Réservation obligatoire 06 19 70 96 08. .
Chantier Brigade Nature et Patrimoine 20, rue de l’Artisanat (ZA de l’Orme) Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 19 70 96 08
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Mois sans Tabac Ensemble, relevons le défi ! Pleurtuit a été mis à jour le 2025-11-06 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme