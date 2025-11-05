Mois sans tabac : quelles actions à Paris ? Forum des Halles Paris

Mois sans tabac : quelles actions à Paris ? Forum des Halles Paris mercredi 5 novembre 2025.

Les rendez-vous à ne pas manquer

Lancement du

Mois sans tabac

Les 30 et 31 octobre, la Place Carrée du Forum des Halles

accueillera un événement grand public avec des stands d’information et des

animations sur les risques liés au tabac.

Mois sans tabac au Forum des Halles ; Crédits : Direction de la Santé publique

Stands de

sensibilisation dans les mairies

Plusieurs arrondissements proposeront des stands

“Stand du Souffle” : 7ᵉ, 11ᵉ, 12ᵉ, 14ᵉ, 15ᵉ, 18ᵉ et 20ᵉ, pour informer

les visiteurs sur les effets du tabac et les solutions pour arrêter.

Après-midi

“Sport et tabac” pour les jeunes

Dans le cadre de Paris Sport Vacances,

le centre sportif Michelet (19ᵉ)

organise le 29 octobre une demi-journée dédiée à la santé et à l’activité

physique.

Challeng’

& jeunes “Espaces sans tabac”

Un défi créatif est proposé aux jeunes autour de la thématique d’un monde sans

tabac.

Des ressources pour les professionnels

Des fiches

actions sont également disponibles pour les professionnels et acteurs

du terrain, avec des idées d’activités sportives, culturelles ou pédagogiques

sur le thème du tabac et de la prévention.

Le défi collectif du Mois Sans Tabac

Le 1er novembre marquera le lancement de la 10ᵉ édition du Mois sans tabac, initiée par Santé publique France et le ministère de la Santé, en partenariat avec l’Assurance Maladie. Ce défi collectif invite les fumeurs à tenter 30 jours sans cigarette, avec un accompagnement dédié tout au long du mois.

En s’inscrivant avant le 1er novembre sur le site Mois sans tabac, les participants reçoivent des outils et conseils personnalisés :

consultations avec des professionnels de l’arrêt du tabac,

contenus de soutien (vidéos, podcasts, exercices de relaxation et de sport),

entraide au sein d’une communauté active sur les réseaux sociaux,

et un kit d’aide à l’arrêt, incluant un programme de 40 jours, une roue des économies et des supports d’information.

Ce kit est disponible gratuitement en ligne, par courrier ou dans plus de 18 000 pharmacies partenaires.

Inscrivez-vous au Mois sans tabac

Mois sans tabac : le kit pour arrêter de fumer

Une chance de réussir

Selon le Baromètre de Santé publique France 2024, publié le 15 octobre 2025, le tabagisme atteint un niveau historiquement bas : 24 % des adultes de 18 à 79 ans fument, dont 17,4 % quotidiennement, contre 32 % et 25 % en 2021. Cette baisse confirme la tendance amorcée depuis 2016 grâce aux actions de prévention menées à l’échelle nationale.

Participer au Mois sans tabac, c’est rejoindre cette dynamique collective : 30 jours sans fumer multiplient par cinq les chances d’arrêt durable et offrent un vrai coup de pouce vers une vie sans tabac.

La 10ᵉ édition du Mois sans tabac propose à Paris plusieurs actions d’information et de sensibilisation autour du tabac. Stands, animations et défis sont organisés dans différents lieux de la Ville pour le grand public et les jeunes.

Du samedi 01 novembre 2025 au dimanche 30 novembre 2025 :

mercredi, jeudi

de 11h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Forum des Halles 101 Porte Berger 75001 Paris