Mois sans tabac retrouvez un stand du souffle à la mairie du 12ème Mairie du 12e arrondissement PARIS

Le mercredi 13 novembre, de 10 h à 13 h, le stand du Souffle revient à la Mairie du 12ᵉ arrondissement de Paris (via la Fondation du Souffle).

Au programme :

• documentation à disposition sur le tabac et les addictions,

• échanges avec des professionnels de santé,

• possibilité de faire un test du souffle, pour évaluer votre fonction respiratoire.

Une belle opportunité pour prendre soin de votre souffle !

Le jeudi 13 novembre 2025

de 10h00 à 13h00

gratuit Tout public.

Mairie du 12e arrondissement 22 rue Gabriel Lamé 75012 PARIS