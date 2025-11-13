Mois sans tabac retrouvez un stand du souffle à la mairie du 12ème Mairie du 12e arrondissement PARIS
Mois sans tabac retrouvez un stand du souffle à la mairie du 12ème Mairie du 12e arrondissement PARIS jeudi 13 novembre 2025.
Le mercredi 13 novembre, de 10 h à 13 h, le stand du Souffle revient à la Mairie du 12ᵉ arrondissement de Paris (via la Fondation du Souffle).
Au programme :
• documentation à disposition sur le tabac et les addictions,
• échanges avec des professionnels de santé,
• possibilité de faire un test du souffle, pour évaluer votre fonction respiratoire.
Une belle opportunité pour prendre soin de votre souffle !
Le jeudi 13 novembre 2025
de 10h00 à 13h00
gratuit Tout public.
Mairie du 12e arrondissement 22 rue Gabriel Lamé 75012 PARIS