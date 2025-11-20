Mois sans tabac : retrouvez un stand du souffle dans le 7ème arrondissementt Maison de la Vie associative et citoyenne Paris
Mois sans tabac : retrouvez un stand du souffle dans le 7ème arrondissementt Maison de la Vie associative et citoyenne Paris jeudi 20 novembre 2025.
Cet événement destiné au grand public sera animé par le RESPADD et proposera :
– un stand de sensibilisation avec de la documentation sur le tabac mais aussi d’autres formes d’addiction,
– la présence d’une tabacologue pour échanger en direct sur vos questions et vos parcours.
– une sensibilisation sur les règles de l’interdiction de fumer dans les nouveaux espaces extérieurs aménagés.
Venez nombreux, que vous soyez concerné·e ou simplement curieux·se !
Le jeudi 20 novembre 2025
de 15h00 à 18h00
gratuit Tout public.
Maison de la Vie associative et citoyenne 4 rue Amélie 75007 Paris