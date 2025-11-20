Mois sans tabac : retrouvez un stand du souffle dans le 7ème arrondissementt Maison de la Vie associative et citoyenne Paris

Cet événement destiné au grand public sera animé par le RESPADD et proposera :

– un stand de sensibilisation avec de la documentation sur le tabac mais aussi d’autres formes d’addiction,

– la présence d’une tabacologue pour échanger en direct sur vos questions et vos parcours.

– une sensibilisation sur les règles de l’interdiction de fumer dans les nouveaux espaces extérieurs aménagés.



Venez nombreux, que vous soyez concerné·e ou simplement curieux·se !

Retrouvez un stand du Souffle à la Maison de la Vie Associative du 7ᵉ arrondissement le jeudi 20 novembre de 15 h à 18 h.

Le jeudi 20 novembre 2025

de 15h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Maison de la Vie associative et citoyenne 4 rue Amélie 75007 Paris