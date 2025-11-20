Mois sans tabac : stand du Souffle à la mairie du 11ème Mairie du 11e arrondissement PARIS

Jeudi 20 novembre, de 10 h à 13 h, un stand du Souffle vous attend à la Mairie du 11ᵉ arrondissement de Paris, animé par la Fondation du Souffle.

Au programme :

• documentation à disposition sur le tabac et les addictions,

• échanges avec des professionnels de santé,

• possibilité de faire un test du souffle, pour évaluer votre fonction respiratoire.

Une belle opportunité pour prendre soin de votre souffle !

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS