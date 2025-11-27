Mois sans tabac stand du souffle à la mairie du 14ème Mairie du 14e arrondissement PARIS
Le lundi 27 novembre, de 14 h à 17 h, un stand du Souffle sera installé à la Mairie du 14ᵉ arrondissement de Paris, animé par la Assurance Maladie.
Au menu :
– échanges avec des professionnels
– supports de communication et documentation sur le tabac et les addictions,
Profitez-en pour faire le point dans une ambiance conviviale !
Le jeudi 27 novembre 2025
de 14h00 à 17h00
gratuit Tout public.
Mairie du 14e arrondissement 2 place Ferdinand Brunot 75014 PARIS