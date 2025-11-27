Mois sans tabac stand du souffle à la mairie du 14ème Mairie du 14e arrondissement PARIS

Le lundi 27 novembre, de 14 h à 17 h, un stand du Souffle sera installé à la Mairie du 14ᵉ arrondissement de Paris, animé par la Assurance Maladie.

Au menu :

– échanges avec des professionnels

– supports de communication et documentation sur le tabac et les addictions,

Profitez-en pour faire le point dans une ambiance conviviale !

À l’occasion du Mois sans tabac un stand du Souffle à la mairie du 14ème.

Le jeudi 27 novembre 2025

de 14h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-27T15:00:00+01:00

fin : 2025-11-27T18:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-27T14:00:00+02:00_2025-11-27T17:00:00+02:00

Mairie du 14e arrondissement 2 place Ferdinand Brunot 75014 PARIS