Mois sans tabac Stand du souffle à la mairie du 18ème Mairie du 18e arrondissement PARIS

Le 18 novembre, de 10 h à 13 h, la Fondation du Souffle installe un nouveau stand du Souffle à la Mairie du 18ᵉ arrondissement de Paris.
Au programme :
– échanges avec des professionnels
– test du souffle
– Kit mois sans tabac
N’hésitez pas à venir faire le plein d’infos !
Mairie du 18e arrondissement 1 place Jules Joffrin 75018 PARIS