Mois sans tabac Stand du souffle à la mairie du 18ème Mairie du 18e arrondissement PARIS

Le 18 novembre, de 10 h à 13 h, la Fondation du Souffle installe un nouveau stand du Souffle à la Mairie du 18ᵉ arrondissement de Paris.

Au programme :

– échanges avec des professionnels

– test du souffle

– Kit mois sans tabac



N’hésitez pas à venir faire le plein d’infos !

Le mardi 18 novembre 2025

de 10h00 à 13h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Mairie du 18e arrondissement 1 place Jules Joffrin 75018 PARIS