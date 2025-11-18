Le mardi 18 novembre, de 10 h à 13 h, la RESPADD vous accueille au stand du Souffle à la Mairie du 20ᵉ arrondissement de Paris.

C’est l’occasion de venir participer au grand défi collectif pour arrêter de fumer pendant 30 jours!

Au programme:

– stand de prévention

– échanges avec des prodfessionnels

– remise gratuite d’un kit mois sans tabac

Venez nombreux, que vous soyez concerné·e ou simplement curieux·se !

Venez participer au grand défi collectif pour arrêter de fumer pendant 30 jours !

Le mardi 18 novembre 2025

de 10h00 à 13h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-18T11:00:00+01:00

fin : 2025-11-18T14:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-18T10:00:00+02:00_2025-11-18T13:00:00+02:00

Mairie du 20e arrondissement 6 place Gambetta 75020 PARIS