« Mois sans tabac » un stand du souffle à la mairie du 20ème Mairie du 20e arrondissement PARIS
« Mois sans tabac » un stand du souffle à la mairie du 20ème Mairie du 20e arrondissement PARIS mardi 18 novembre 2025.
Le mardi 18 novembre, de 10 h à 13 h, la RESPADD vous accueille au stand du Souffle à la Mairie du 20ᵉ arrondissement de Paris.
C’est l’occasion de venir participer au grand défi collectif pour arrêter de fumer pendant 30 jours!
Au programme:
– stand de prévention
– échanges avec des prodfessionnels
– remise gratuite d’un kit mois sans tabac
Venez nombreux, que vous soyez concerné·e ou simplement curieux·se !
Venez participer au grand défi collectif pour arrêter de fumer pendant 30 jours !
Le mardi 18 novembre 2025
de 10h00 à 13h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-18T11:00:00+01:00
fin : 2025-11-18T14:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-18T10:00:00+02:00_2025-11-18T13:00:00+02:00
Mairie du 20e arrondissement 6 place Gambetta 75020 PARIS