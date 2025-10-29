Mois sans tabac : une après-midi sportive et conviviale au centre sportif Michelet Curial. Terrai d’éducation physique (TEP) Michelet Curial Paris

Dans le cadre du « Mois sans tabac », le mercredi 29 octobre, rendez-vous au Centre sportif Michelet (73 rue Curial, 75019 Paris) pour une après-midi sportive et conviviale autour de la prévention du tabac.

Au programme :

• activités sportives pour tester ton souffle et tes performances physiques

• temps de sensibilisation sur les effets du tabac et les bienfaits du sevrage animés par des animateurs,

• un stand de prévention avec documentation et échanges avec un professionnel.

Goûter partagé pour finir la journée en toute convivialité !



Une belle initiative pour sensibiliser dès le collège !

Le mercredi 29 octobre 2025

de 14h00 à 17h00

gratuit Public jeunes.

Terrai d’éducation physique (TEP) Michelet Curial 73 rue Curial 75019 Paris