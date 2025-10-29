Mois sans tabac : une après-midi sportive et conviviale au centre sportif Michelet Curial. Terrai d’éducation physique (TEP) Michelet Curial Paris
Mois sans tabac : une après-midi sportive et conviviale au centre sportif Michelet Curial. Terrai d’éducation physique (TEP) Michelet Curial Paris mercredi 29 octobre 2025.
Dans le cadre du « Mois sans tabac », le mercredi 29 octobre, rendez-vous au Centre sportif Michelet (73 rue Curial, 75019 Paris) pour une après-midi sportive et conviviale autour de la prévention du tabac.
Au programme :
• activités sportives pour tester ton souffle et tes performances physiques
• temps de sensibilisation sur les effets du tabac et les bienfaits du sevrage animés par des animateurs,
• un stand de prévention avec documentation et échanges avec un professionnel.
Goûter partagé pour finir la journée en toute convivialité !
Une belle initiative pour sensibiliser dès le collège !
Le mercredi 29 octobre 2025
de 14h00 à 17h00
gratuit Public jeunes.
Terrai d’éducation physique (TEP) Michelet Curial 73 rue Curial 75019 Paris