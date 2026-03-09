Mois Zen Atelier parent-enfant connexion Lessay

Mois Zen Atelier parent-enfant connexion

3 rue d’Ennigerloh Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18 16:00:00

Date(s) :

2026-04-18

A l’occasion du mois zen, la médiathèque vous propose un atelier parent-enfant connexion.

Au son de la harpe de Marion Cotent’Harpe, ainsi que des consignes de Céline Frapsauce, thérapeute psycho-émotionnelle et corporelle, profitez de ce temps pour créer une autre connexion avec votre enfant.

A partir de 8 ans accompagné d’un parent.

Inscription obligatoire. Nombre de places limité. .

3 rue d’Ennigerloh Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 07 70 32 mediatheque@lessay.fr

