Mois Zen Atelier parent-enfant connexion Lessay
3 rue d’Ennigerloh Lessay Manche
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18 16:00:00
2026-04-18
A l’occasion du mois zen, la médiathèque vous propose un atelier parent-enfant connexion.
Au son de la harpe de Marion Cotent’Harpe, ainsi que des consignes de Céline Frapsauce, thérapeute psycho-émotionnelle et corporelle, profitez de ce temps pour créer une autre connexion avec votre enfant.
A partir de 8 ans accompagné d’un parent.
Inscription obligatoire. Nombre de places limité. .
3 rue d’Ennigerloh Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 07 70 32 mediatheque@lessay.fr
English : Mois Zen Atelier parent-enfant connexion
